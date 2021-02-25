В Польше смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО 

Польский журнал Gazeta Polska утверждает, что Россия "не исключает возможности применения самого смертоносного оружия" с целью нейтрализации сил, размещенных на восточном фланге НАТО

Предполагается, что атака на страны альянса велась бы из Калининградской области . Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, размещенных там, гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны, пишет издание.

По мнению военных экспертов, против этого хорошо укрепленного региона силы США и НАТО начнут многоуровневую операцию, в рамках которой нанесут одновременно удары с суши, с моря и с воздуха, задействовав при этом ракеты, надводные морские силы и истребители.

В статье отмечается, что в сентябре 2021 года Россия и Белоруссия проведут масштабные учения «Запад-2021». Их сценарий будет соответствовать «остающейся напряженной ситуации у границ с Россией». Вполне вероятно, что в список целей для нанесения условных ударов попадут Польша и Прибалтика.