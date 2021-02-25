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Москва

В Польше смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО 

Аргументы Недели и ещё 2 2 часа назад
В Польше смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО
Фото: pixabay.com
Польский журнал Gazeta Polska утверждает, что Россия "не исключает возможности применения самого смертоносного оружия" с целью нейтрализации сил, размещенных на восточном фланге НАТО.
Предполагается, что атака на страны альянса велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, размещенных там, гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны, пишет издание.
По мнению военных экспертов, против этого хорошо укрепленного региона силы США и НАТО начнут многоуровневую операцию, в рамках которой нанесут одновременно удары с суши, с моря и с воздуха, задействовав при этом ракеты, надводные морские силы и истребители.
В статье отмечается, что в сентябре 2021 года Россия и Белоруссия проведут масштабные учения «Запад-2021». Их сценарий будет соответствовать «остающейся напряженной ситуации у границ с Россией». Вполне вероятно, что в список целей для нанесения условных ударов попадут Польша и Прибалтика.
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Комментарии
Армия , НАТО , Калининградская Область , Польша , США
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