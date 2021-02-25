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Самолет ВКС прилетел из Москвы в Ереван 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Самолет ВКС прилетел из Москвы в Ереван
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет Ан-148 ВКС России прибыл из Москвы в Ереван. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
В четверг в Армении резко обострилась обстановка. Это произошло на фоне увольнения премьер-министром страны Николом Пашиняном первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении Тирана Хачатряна. Он подверг сомнению высказывание премьера об использовании Арменией в ходе нагорно-карабахского конфликта оперативно-тактических ракетных комплексов российского производства «Искандер».
скриншот flightradar
После освобождения Хачатряна от должности главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства страны.
Пашинян позвонил Путину
Ранее в четверг, как сообщал «Рамблер», информацию об использовании «Искандеров» опровергли в российском Минобороны.
Согласно заявлению ведомства, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся.
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Армия , Министерство обороны
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