Самолет ВКС прилетел из Москвы в Ереван 

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Пассажирский самолет Ан-148 ВКС России прибыл из Москвы Ереван . Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24

В четверг в Армении резко обострилась обстановка. Это произошло на фоне увольнения премьер-министром страны Николом Пашиняном первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении Тирана Хачатряна. Он подверг сомнению высказывание премьера об использовании Арменией в ходе нагорно-карабахского конфликта оперативно-тактических ракетных комплексов российского производства «Искандер».

скриншот flightradar

После освобождения Хачатряна от должности главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства страны.

Ранее в четверг, как сообщал «Рамблер», информацию об использовании «Искандеров» опровергли в российском Минобороны

Согласно заявлению ведомства, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся.