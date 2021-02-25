Россия опровергла применение «Искандеров» в Карабахе

Ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", — отметили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны России, весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

В ведомстве считают, что премьер-министра Армении ввели в заблуждение насчет использования комплексов.