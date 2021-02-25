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Москва

Минобороны РФ заявило, что комплексы «Искандер» не применялись в ходе конфликта в Карабахе 

ТАСС 29 минут назад
Россия опровергла применение «Искандеров» в Карабахе
Фото: РИА Новости
Ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", — отметили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны России, весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.
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В ведомстве считают, что премьер-министра Армении ввели в заблуждение насчет использования комплексов.

"Судя по всему, премьер-министра Республики Армения, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию", — сказали в Минобороны.

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Армия , Министерство обороны
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