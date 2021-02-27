Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении

"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", — сообщили в субботу в Минобороны РФ.