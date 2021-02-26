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На Урале стартовали учения танковой дивизии ЦВО 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
На Урале стартовали учения танковой дивизии ЦВО
Фото: РИА Новости
В Челябинской и Свердловской областях стартовали учения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.
Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«Военнослужащие совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач, приступили к развёртыванию полевых пунктов управления», — рассказали военные.

Учебные манёвры пройдут до 6 марта. Будет задействовано более пяти тысяч танкистов и свыше 1,3 тыс. единиц техники.
Завершающим этапом учений станет ликвидация условного противника с переходом от дневных действий к ночным.
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