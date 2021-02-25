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Черноморский флот следит за тральщиками ВМС Испании и Греции в Черном море 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Черноморский флот приступил к слежению за кораблями НАТО
Фото: ТАСС
Силы и средства Черноморского флота следят за тральщиками ВМС Испании и Греции, зашедшими в Черное море. Об этом сообщили в четверг журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков — искателей мин Tajo ВМС Испании и Evropi ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля", — сказали в центре.

Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В конце января Черноморский флот также отслеживал действия американских эсминцев Porter и Donald Cook.
В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США настаивают, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.
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Армия , МИД , НАТО , Греция
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