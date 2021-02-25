В небе над Ереваном появилась военная авиация 

В небе над Ереваном, где в четверг проходит шествие сторонников премьер-министра Никола Пашиняна и митинги его противников, появилась военная авиация.
По разным данным, в небе пролетел истребитель Су-30СМ ВВС Армении либо МиГ-29. По данным Telegram-канала проекта Wargonzo, над Ереваном якобы пролетел самолет ВКС России. Протестующие в Ереване встретили появление самолета аплодисментами.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к народу в Ереване на фоне требований Генштаба ВС страны уйти в отставку. Глава правительства заявил, что считает ситуацию управляемой. Армянский политик Арташес Гегамян в интервью НСН заявил, что Пашинян давно не является самостоятельной фигурой, став марионеткой в руках Запада.