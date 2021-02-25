Во Франции развенчали мифы о «ржавых танках» России

Европейское руководство Европы затерялось между незнанием недавних событий и застарелыми стереотипами, оно не осознает, что российское вооружение гораздо мощнее, чем кажется, пишет Ксавье Рофе во французском издании Atlantico.

Автор привел в пример Россию и ее военный потенциал: по его словам, ленивая европейская общественность «сонно покоится на удобном представлении о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах». Однако, как подчеркнул Рофе, эксперты на протяжении десяти лет видят иную картину, поэтому он предложил рассмотреть российский арсенал, который, по его словам, более высокотехнологичный, чем кажется на первый взгляд.

Автор напомнил об организованной Польшей в конце прошлого года симуляции боевых действий, которая шокировала Варшаву. «На первой неделе войны с Россией „польская армия прекратила бы существование“, потеряв от 60% до 80% личного состава и техники», — пишет Рофе, передает РИА «Новости»

Эксперты объяснили это тем, что Москва за последние десятилетия разработала высокотехнологичный арсенал «на грани научной фантастики». При этом специалисты утверждают, что аналогов этому вооружения у Германии, Франции и Великобритании нет.

Также автор привел в пример ситуацию, возникшую в Черном море в апреле 2014 года: бомбардировщик Су-24 с комплексом «Хибины» пролетел над эсминцем « Дональдом Куком » — в итоге «электронный мозг» корабля умер. Похожая ситуация произошла с двумя французскими фрегатами в 2018 году.

Прибытие российских сил в Сирию, как пишет Рофе, изменило всю расстановку сил. Так, средства радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» создали для средств НАТО непроницаемый пузырь, а радары, связь со спутниками-шпионами, сотовая связь, Wi-Fi перестали работать.

«В условиях перенасыщения электронными контрмерами и фальшивой информацией противник должен попытаться поставить помехи для работы хорошо зашифрованных и многочисленных российских систем», — отметил автор. По его словам, такие «невидимые щиты», как «Москва-4», «Ртуть-БМ», «Инфауна», не дают увидеть, как взлетают и приземляются самолеты.

Боевые сухопутные роботы типа «Уран-9» автор назвал «жемчужиной российского арсенала»: они созданы для разведки, а также огневой поддержки и ликвидации целей. Кроме того, роботы могут нести ракеты, пулемет, пушку и огнемет. Управлять «Ураном-9» можно удаленно. Кроме того, Рофе напомнил о существовании роботизированных комплексов «Платформа М» и «Арго», боевого робота «Нерехта», а также подводного робота «Гном».