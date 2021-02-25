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Принц Абу-Даби заинтересовался новым АК-19 

РИА Новости 14 минут назад
Наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян заинтересовался российскими автоматом АК-19 и пистолетом Лебедева (ПЛК), заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе концерна "Калашников".
Оба образца стрелкового оружия демонстрируются за рубежом впервые.

"В ходе визита на международную выставку IDEX-2021 наследный принц осмотрел экспозицию ГК "Калашников". Его особый интерес вызвали главные новинки "Калашникова" на выставке — автомат АК-19 под натовский патрон 5,56 на 45 миллиметров и ПЛК", — сказали в пресс-службе.

Принц "высоко оценил эргономику" пистолета Лебедева, а также "с интересом ознакомился" со снайперскими винтовками производства "Калашникова", заявляют в компании.
В «Калашникове» объяснили разработку автомата под патрон НАТО
Новый автомат АК-19 создан на основе АК-12, который был принят на вооружение российской армии в 2018 году. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.
По данным разработчиков, АК-19 надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.
ПЛК создан под западный патрон 9 на 19 миллиметров Parabellum. Компактные размеры пистолета позволяют использовать его для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб. Пистолет имеет выгодную эргономика и оснащен планкой Пикатинни.
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Армия , Видео , В мире , Ижмаш , НАТО , РИА Новости
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