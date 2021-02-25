В России началась разработка колесного танка

Генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий рассказал о создании первого российского колесного танка. Разработка почти закончена, государственные испытания бронетранспортера К-16 намечены на конец года.
Ранее в России колесные танки не использовались, хотя подобные разработки были еще в Советском Союзе. Единственный недостаток таких танков — меньшая защищенность, чем у обычных. Новый колесный танк будет мощной и хорошо защищенной бронированной машиной, способной развивать приличную скорость.
Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что колесные танки используются в странах с подходящим для них грунтом, например в Африке. Такая техника может успешно применяться там, где колесные машины можно быстро перебросить по дороге. Кроме того, при транспортировке колеса меньше портят полотно дорог, чем танковые гусеницы, пишет ПЭ.