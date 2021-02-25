Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В России может появиться колесный танк 

Экспресс газета 1 час назад
В России началась разработка колесного танка
Фото: pixabay.com
Генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий рассказал о создании первого российского колесного танка. Разработка почти закончена, государственные испытания бронетранспортера К-16 намечены на конец года.
Ранее в России колесные танки не использовались, хотя подобные разработки были еще в Советском Союзе. Единственный недостаток таких танков — меньшая защищенность, чем у обычных. Новый колесный танк будет мощной и хорошо защищенной бронированной машиной, способной развивать приличную скорость.
Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что колесные танки используются в странах с подходящим для них грунтом, например в Африке. Такая техника может успешно применяться там, где колесные машины можно быстро перебросить по дороге. Кроме того, при транспортировке колеса меньше портят полотно дорог, чем танковые гусеницы, пишет ПЭ.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Экспресс газета: последние новости
«На меня шли с табуретками»: Дмитрий Нагиев хотел бы сидеть в библиотеке, а не служить в армии «На меня шли с табуретками»: Дмитрий Нагиев хотел бы сидеть в библиотеке, а не служить в армии Российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире Российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире Кому достанется наследство Екатерины Градовой Кому достанется наследство Екатерины Градовой
Армия , Александр Красовицкий , Алексей Леонков , ВПК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
00:59
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
Армия
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
00:59
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
Армия
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
01:38
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
В мире
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
04:56
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
Общество
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
01:07
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
Происшествия
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
03:38
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
Происшествия
Откол огромной льдины на Мичигане сняли на видео
01:18
Откол огромной льдины на Мичигане сняли на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение