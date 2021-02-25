Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск» 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официадбном сайте опубликовало видео отработки элементов курсовой задачи К-2 экипажем МАК «Волгодонск» Каспийской флотилии.
"Экипаж малого артиллерийского корабля Каспийской флотилии «Волгодонск» успешно выполнил стрельбы из установок АУ-190, комплексов АК-306 и АК 630-М2 «Дуэт» в рамках сдачи курсовой задачи К-2. Выполняя упражнения, экипаж корабля должен выполнить боевое маневрирование, обнаружить цели, сблизиться с кораблями условного противника на необходимую дистанцию, а затем применить бортовое артиллерийское вооружение. При необходимости отразить воздушную атаку используются зенитно-артиллерийские комплексы. Также моряки выполнили нормативы по противоминной, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля", — говорится в комментарии.