Видео испытаний баллистической ракеты в США 

24 февраля в США в штате Калифорния на базе Ванденберг военные провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Minuteman III — это американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства «Минитмен». Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования на вооружении США по состоянию на 2013 год. Является ближайшим аналогом лёгкой баллистической ракеты РТ-2 УТТХ более известной как "Тополь", но, в отличие от "Тополя", не имеет ракетовозов и запускается только из бункера.

В ходе одного из испытаний в мае 2008 года дальность пуска составила 8500 километров.