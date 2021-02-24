В Норвегии сочли конфликт с Россией самым опасным для мира 

Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен считает вооруженный конфликт с Россией «самым опасным, что может случиться с Норвегией, НАТО и со всем миром». Об этом он заявил на Киркенесской конференции, пишет «ИноСМИ» со ссылкой на NRK.

Кристофферсен отметил, что в последние годы отношения Норвегии и России заметно охладились. По его мнению, чтобы уменьшить напряженность, необходимо вести диалог. При этом он признал, что диалог не всегда приносит результат. На этот случай необходимо иметь наготове сильную оборону.

«Ситуация в области безопасности сложная. Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и со всем миром, — это открытый конфликт с Россией. К счастью, это маловероятно», — заметил он.