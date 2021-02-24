Глава ВС Норвегии назвал маловероятной войну с Россией

Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен во время выступления на Киркенесской конференции заявил о необходимости "уменьшить напряженность" в отношениях с Россией , передает NRK.

"Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и всем миром — открытый конфликт с Россией. К счастью, это не слишком вероятно", — заявил лидер армии страны.

По его мнению, отношения между Россией и Норвегией за последние годы охладились. Однако, несмотря на это, он считает, что необходимо развивать диалог между Москвой и Осло, так как "это может помочь нам найти какие-то решения".

Ранее США разместили на территории Норвегии бомбардировщики, об этом стало известно в начале февраля. Москва назвала согласие Осло еще одним шагом по наращиванию военной активности в регионе.