Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Глава ВС Норвегии оценил вероятность войны с Россией 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Глава ВС Норвегии назвал маловероятной войну с Россией
Фото: Reuters
Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен во время выступления на Киркенесской конференции заявил о необходимости "уменьшить напряженность" в отношениях с Россией, передает NRK.

"Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и всем миром — открытый конфликт с Россией. К счастью, это не слишком вероятно", — заявил лидер армии страны.

По его мнению, отношения между Россией и Норвегией за последние годы охладились. Однако, несмотря на это, он считает, что необходимо развивать диалог между Москвой и Осло, так как "это может помочь нам найти какие-то решения".
Ранее США разместили на территории Норвегии бомбардировщики, об этом стало известно в начале февраля. Москва назвала согласие Осло еще одним шагом по наращиванию военной активности в регионе.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Газета.Ru: последние новости
Украинский генерал рассказал о подготовке к штурму городов Украинский генерал рассказал о подготовке к штурму городов Американский генерал заявил о нехватке комплексов Patriot у США Американский генерал заявил о нехватке комплексов Patriot у США Украина проведет военные учения на границе с Крымом Украина проведет военные учения на границе с Крымом
Армия , НАТО , Москва , Норвегия , Осло , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
02:00
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение