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Москва

Глава армии Норвегии высказался о войне с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Глава армии Норвегии высказался о войне с Россией
Фото: страница Heimevernet на Facebook
Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что война с Россией — самое страшное, что может случиться, однако это маловероятный вариант развития событий. Его слова опубликовало NRK.

«Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и всем миром, — открытый конфликт с Россией. К счастью, это не слишком вероятно», — заявил лидер армии страны.

Кристофферсен добавил, что диалог всегда может привести к совместным решениям, а в отношениях РФ с Норвегией и ее союзниками следует снижать напряжение.
23 февраля стало известно, что США впервые направили свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer на учения в Норвегию. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва расценивает такое решение Осло как «еще один шаг по наращиванию военной активности на Крайнем Севере».
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Армия , В мире , Мария Захарова , МИД , НАТО , Москва , Норвегия , Осло , США
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