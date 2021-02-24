Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Лавров заявил, что угроза гонки вооружений в космосе растет 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Лавров: угроза гонки вооружений в космосе растет
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что угроза гонки вооружений в космическом пространстве нарастает, однако пока еще сохраняется шанс выработать меры, способные предотвратить ее.

"Нарастает угроза гонки вооружений в космосе. США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций, в том числе наступательных, и размещение там ударных систем вооружений", — сказал он в видеообращении к участникам женевской Конференции по разоружению.

"Еще имеется шанс выработать общеприемлемые юридически обязывающие меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве", — указал министр.

"Российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, представленный здесь на Конференции по разоружению, является хорошей для этого основой", — отметил он.

Лавров напомнил, что Россия, со своей стороны, привержена обязательствам по недискриминационному использованию и исследованию космоса в мирных целях.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
ТАСС: последние новости
В Пентагоне заявили, что система ПРО США сосредоточена на КНДР, а не на России и Китае В Пентагоне заявили, что система ПРО США сосредоточена на КНДР, а не на России и Китае Посол РФ заявил, что Россия помогает Армении модернизировать армию Посол РФ заявил, что Россия помогает Армении модернизировать армию Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Комментарии
Армия , Политика , Сергей Лавров , МИД , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
02:00
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
Происшествия
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим
00:32
Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим
Происшествия
Россиянин пнул инвалида у входа в магазин и попал на видео
00:21
Россиянин пнул инвалида у входа в магазин и попал на видео
Происшествия
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
00:39
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
В мире США
Молодую жену Петросяна атаковали вопросом о Степаненко
00:41
Молодую жену Петросяна атаковали вопросом о Степаненко
Шоу-бизнес
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
00:36
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
Происшествия
В Дагестане жители откапывают коров из-под снега
00:29
В Дагестане жители откапывают коров из-под снега
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение