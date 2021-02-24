Лавров: угроза гонки вооружений в космосе растет

"Нарастает угроза гонки вооружений в космосе. США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций, в том числе наступательных, и размещение там ударных систем вооружений", — сказал он в видеообращении к участникам женевской Конференции по разоружению.