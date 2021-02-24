Песков исключил отмену призыва в армию

"Военная служба является конституционной обязанностью граждан Российской Федерации, остается. Поэтому здесь, что называется, можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, чтоб это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, прорабатывается ли вопрос о переходе России на исключительно контрактную службу в армии и как в целом расценивается система обязательной военной службы.