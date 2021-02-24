Песков исключил отмену призыва в армию

Отмена обязательной военной службы в России сейчас не обсуждается, она остается конституционной обязанностью граждан страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты" раскритиковал обязательную службу в армии в России. Актер назвал проведенное им в армии время бесполезным.
"Военная служба является конституционной обязанностью граждан Российской Федерации, остается. Поэтому здесь, что называется, можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, чтоб это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, прорабатывается ли вопрос о переходе России на исключительно контрактную службу в армии и как в целом расценивается система обязательной военной службы.
Обсуждений относительно того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, по словам пресс-секретаря президента, не ведется.