В США рассказали об опасной провокации во времена СССР

Учения НАТО Able Archer в 1983 году чуть не спровоцировали ядерную войну. Об этом пишет The Drive.
"В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским Союзом на волосок от ядерной войны", — говорится в отчёте Президентского консультативного совета по внешней разведке США.
Согласно сообщению, из-за этих учений НАТО 2 ноября 1983 года 16-я воздушная Краснознаменная армия СССР перевела свои самолеты в состояние повышенной боеготовности.
Экипажи оснащенных ядерным оружием самолетов получили приказ "уничтожать цели противника на первой линии".