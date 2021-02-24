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Москва

В США рассказали, как учения НАТО едва не развязали ядерную войну 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
В США рассказали об опасной провокации во времена СССР
Фото: depositphotos.com
Учения НАТО Able Archer в 1983 году чуть не спровоцировали ядерную войну. Об этом пишет The Drive.

"В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским Союзом на волосок от ядерной войны", — говорится в отчёте Президентского консультативного совета по внешней разведке США.

Согласно сообщению, из-за этих учений НАТО 2 ноября 1983 года 16-я воздушная Краснознаменная армия СССР перевела свои самолеты в состояние повышенной боеготовности.
Экипажи оснащенных ядерным оружием самолетов получили приказ "уничтожать цели противника на первой линии".
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Армия , НАТО , Москва , США
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