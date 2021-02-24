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Новые управляемые снаряды и мины испытают до конца года 

Российская Газета 57 минут назад
Новые управляемые снаряды и мины испытают до конца года
Фото: Конструкторское бюро приборостроения
В России в нынешнем году завершат государственные испытания новых управляемых снарядов "Краснополь-М2", а также управляемых мин "Грань".
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе концерна "Калашников". Специалисты работают совместно с разработчиком — Конструкторским бюро приборостроения. В 2021 году завершают две опытно-конструкторские работы по управляемым артиллерийским снарядам "Краснополь-М2" и минам КМ-8 "Грань".
"Краснополь-М2" — комплекс управляемого вооружения. Предназначен для артиллерийских систем калибра 155 миллиметров. В состоянии поражать неподвижные и движущиеся бронированные и небронированные цели и инженерные сооружения. Дальность стрельбы — до 26 километров.
Комплекс управляемого вооружения КМ-8 "Грань" для минометов калибра 120 миллиметров. Предназначен для поражения управляемой осколочно-фугасной миной разной техники, инженерных сооружений. Действует в любое время суток, на любых территориях. С высокой эффективностью поражает первым же выстрелом как неподвижные, так и движущиеся цели.
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