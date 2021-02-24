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Москва

Генштаб США заявил о нежелании воевать с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 46 минут назад
Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Он ценил «практическую проблему» соотношения «российских ядерных сил и имеющегося у них потенциала» с «возможностями» США для «эффективного реагирования». По его словам, если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом». Хайтен заявил о необходимости «изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать». «Потому что последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем», — приводит его слова ТАСС.
Как заявил Хайтен, китайские ракеты средней дальности угрожают США в западной части Тихого океана. По его словам, Россия и Китай делают «значительные вложения в ракетные технологии», поэтому «абсолютно необходим усердный анализ того, как лучше этому противодействовать».
Хайтен указал, что «потенциал» американской системы ПРО «в данный момент явно сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране». США «начинают пристально следить за Ираном, потому что Иран значительными темпами продолжает строительство ракет». Хайтен заявил, что «противники США наблюдали» за Америкой «в течение 25 лет, разрабатывали стратегии противодействия сильным сторонам» США. ВС США «всегда по отдельности рассматривали свою ядерную доктрину, ПРО, космос». Генерал призвал «начать рассматривать стратегическое сдерживание так, чтобы принимать во внимание все в целом».
Хайтен сказал, что Вашингтон, размещая ПРО, «удерживает противников от развертывания вооружений», так как «они не думают, что их оружие будет в полной мере эффективно». Однако «есть проблемы» на «стадии уничтожения», поскольку системы Patriot — это «ограниченный ресурс», их «всегда недостаточно», сказал генерал, добавив, что даже на продажу другим странам этих комплексов не хватает. Хайтен заявил: «Если посмотреть, как люди покупают системы ПВО и ПРО в мире, они хотели бы купить Patriot, но у нас по большей части нет Patriot для продажи, кроме того, что мы уже продали», — приводит его слова РИА «Новости».
Генерал заявил, что коронавирус показал слабые стороны логистической системы в США: «Мы увидели огромные уязвимости в цепи поставок». Он не стал «вдаваться в засекреченные подробности», но заверил, что «цепь поставок слаба». По его словам, ситуация с поставками материалов для борьбы с пандемией напрямую отражает и ситуацию с поставками для оборонных нужд: «Это не только перчатки, маски и защитные костюмы, но это материалы, которые нужны для производства вакцины, а это напрямую перетекает в материалы, которые нужны нам для наших систем вооружений, для разработок. У нас просто нет прочной устойчивой цепи поставок».
Напомним, Пентагон признал наличие проблем в системе ПРО США. В сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников.
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Армия , Видео , США и КНДР , Иран и США , Джон Хайтен , Пентагон , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Иран , Китай , КНДР , США
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