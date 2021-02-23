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«Ростех»: приобретение Турцией С-400 не угрожает НАТО 

Газета.Ru и ещё 1 22 часа назад
Чемезов: приобретение Турцией С-400 не угрожает НАТО
Фото: РИА Новости
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что покупка Турцией у РФ систем ПВО С-400 не угрожает НАТО. Об этом сообщает RT.

"И каким образом она (система С-400) может повлиять на безопасность других стран НАТО, я не представляю. Наоборот, турецкая сторона обеспечивает безопасность членов НАТО. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем", — сказал Чемезов.

Он подчеркнул, что С-400 — оборонительное оружие, его нельзя использовать в наступательных целях. В январе Турция назвала условие продолжения закупки у России комплексов ПВО С-400.
По словам главы Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаила Демира, Анкара готова закупить у России второй комплект С-400 при условии передачи технологий.
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Армия , Санкции , Сергей Чемезов , Ростех , НАТО , Анкара , США , Турция
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