В «Калашникове» объяснили разработку автомата под патрон НАТО

Патрон 5,56×45 мм традиционно используется во многих странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Это огромный рынок, и многие страны в этих регионах с большим уважением относятся к оружию, произведённому в России. АК-19 призван завоевать эти рынки, — сказал Тарасов порталу Defense News.