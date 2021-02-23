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В концерне «Калашников» объяснили разработку автомата под патрон НАТО 

News.ru 11 минут назад
В «Калашникове» объяснили разработку автомата под патрон НАТО
Фото: РИА Новости
Генеральный директор оружейного концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов рассказал американским журналистам, почему новейшая разработка компании — автомат АК-19 — спроектирована с учётом использования патронов принятого в странах НАТО калибра.
Новый автомат представили на оружейной выставке IDEX-2021 в Объединённых Арабских Эмиратах. АК-19 нужно заряжать боеприпасами калибра 5.56×45 мм, принятыми на вооружение в странах Альянса в 1980-х годах. Автомат оснащён складывающимся прикладом регулируемой длины, улучшенным прицелом, быстросъёмным глушителем и планкой Пикатинни.

Патрон 5,56×45 мм традиционно используется во многих странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Это огромный рынок, и многие страны в этих регионах с большим уважением относятся к оружию, произведённому в России. АК-19 призван завоевать эти рынки, — сказал Тарасов порталу Defense News.

Оружейник отдельно выделил Ближний Восток, заметив, что это быстрорастущий рынок для оборонной продукции, находящийся в центре внимания российского концерна. По словам гендиректора «Калашникова», автоматы серии АК хорошо зарекомендовали себя в регионе.
НАТО хочет заполучить новый автомат «Калашникова»
Как писал NEWS.ru, индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев назвал автомат Калашникова брендом, который не нуждается в представлении за рубежом. Он подчеркнул, что иностранные заказчики всегда проявляют повышенный интерес к новинкам концерна.
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Комментарии 6
Армия , Дмитрий Тарасов , Бекхан Оздоев , Ростех , Ижмаш , НАТО
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