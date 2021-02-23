Видео с автоматом Калашникова на выставке IDEX 

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В объединенных Арабских Эмиратах проходит выставка оружия "IDEX 2021". Там представлен обновленный автомат Калашникова АК-12. Оружие получило более эргономичный приклад, новые рукоятку управления огнем и спусковую скобу, изменены прицельные приспособления.

Автомат был доработан после войсковой эксплуатации. В силовые структуры РФ поставлены уже десятки тысяч единиц АК-12, сообщили в пресс-службе ГК " Калашников".

IDEX — одна из наиболее значимых международных выставок в мире, на которой госкорпорация Ростех всегда представляет широкий перечень новейших разработок.