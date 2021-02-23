Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX» 

3 февраля в США тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе F-15 новейшей модификации EX (бортовой номер 20-0001) впервые поднялся в воздух. Полет был выполнен из международного аэропорта Сент-Луиса и продолжался 90 минут. Главными отличиями версии EX стали цифровая система управления, новый радар с АФАР, системы РЭБ. При этом самолет принадлежит к четвертому поколению, не обладает технологиями малозаметности и неспособен прорывать серьезную ПВО. У F-15 ракеты располагаются на 23 точках внешней подвески.
Как ожидается, после успешного завершения испытаний в марте 2021 года Boeing поставит ВВС США первые два истребителя.