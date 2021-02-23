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На Украине признали небоеспособность флагмана своего флота 

РИА Новости 8 минут назад
На Украине признали небоеспособность флагмана своего флота
Фото: Public domain
Флагман военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" потерял свои боевые способности и нуждается в модернизации. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский военный эксперт Тарас Чмут.

"Сегодня корабль фактически небоеспособный и крайне редко выходит в море", — написал он.

Чмут отметил, что почти за 30 лет службы корабль не прошел ни одной комплексной программы модернизации, и даже его ремонт был точечным и несистемным.
В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. В США также сообщали о решении подарить ВМС Украины еще два списанных патрульных катера этого типа.
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Армия , Оружие
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