Террористы совершили 28 обстрелов в Сирии

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 24 обстрела), из них в провинции Идлиб — 12 обстрелов, в провинции Латакия — 11 обстрелов, в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Хама — два обстрела», — цитирует РИА Новости Сытника.