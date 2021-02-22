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Террористы совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии 

RT на русском 1 час назад
Террористы совершили 28 обстрелов в Сирии
Фото: Reuters
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 24 обстрела), из них в провинции Идлиб — 12 обстрелов, в провинции Латакия — 11 обстрелов, в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Хама — два обстрела», — цитирует РИА Новости Сытника.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что война в САР не закончена. По его словам, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Армия , Башар Асад , Джебхат ан-Нусра , РИА Новости , Идлиб , Латакия , Сирия , Халеб
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