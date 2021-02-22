«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу 

"Зеленая зона" Багдада подверглась в понедельник ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya

По информации телестанции, всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две упали внутри зоны, третья — за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.

"Зеленая зона" — хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада — в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.