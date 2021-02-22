Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу 

ТАСС 2 часа назад
«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу
Фото: Reuters
"Зеленая зона" Багдада подверглась в понедельник ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По информации телестанции, всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две упали внутри зоны, третья — за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.
"Зеленая зона" — хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада — в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
ТАСС: последние новости
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник" Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник" Первый российский ударный беспилотник представили на IDEX - 2021 Первый российский ударный беспилотник представили на IDEX - 2021 "Калашников" впервые представит за рубежом компактный пистолет Лебедева "Калашников" впервые представит за рубежом компактный пистолет Лебедева
Армия , Багдад , Египет , Ирак , Каир , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
00:22
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
Общество
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
08:01
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
В мире
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Политика
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Спасшую собаку девушку сняли на видео
01:02
Спасшую собаку девушку сняли на видео
Общество
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
00:18
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
В мире Происшествия
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
01:01
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
Другое
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
00:30
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
Происшествия
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
00:31
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение