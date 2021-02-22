Иран заинтересовала закупка российского оружия

Иран заинтересован закупкой российского оружия, в свою очередь Россия готова его продать, заявил во время выставки вооружений IDEX-2021 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
«Нам хорошо известно, что Иран заинтересован в закупке широкой номенклатуры военной техники. И мы, со своей стороны, подтверждаем твердую решимость к практической реализации всех проектов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес. Думаю, что это позволит придать новый импульс развитию военно-технического сотрудничества между нашими странами», — передает его слова РИА «Новости».
Также он рассказал, что Россия получила ряд обращений от иностранных заказчиков на приобретение танков Т-90МС. Эксперт уверен, что эта машина обладает значительным экспортным потенциалом.
«Высокие боевые свойства танка Т-90МС обеспечены мощным вооружением, современной автоматизированной системой управления огнем, последними достижениями в области защиты бронеобъектов и надежными двигателем и трансмиссией», — заключил он.
В ноябре в США танки Т-90 назвали «экспортным хитом» среди российского оружия.
В апреле в российскую армию поступила первая партия новейших танков Т-90М.