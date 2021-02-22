Иран заинтересовала закупка российского оружия

«Нам хорошо известно, что Иран заинтересован в закупке широкой номенклатуры военной техники. И мы, со своей стороны, подтверждаем твердую решимость к практической реализации всех проектов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес. Думаю, что это позволит придать новый импульс развитию военно-технического сотрудничества между нашими странами», — передает его слова РИА «Новости».