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Иран заинтересовался закупкой российского оружия 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Иран заинтересовала закупка российского оружия
Фото: РИА Новости
Иран заинтересован закупкой российского оружия, в свою очередь Россия готова его продать, заявил во время выставки вооружений IDEX-2021 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

«Нам хорошо известно, что Иран заинтересован в закупке широкой номенклатуры военной техники. И мы, со своей стороны, подтверждаем твердую решимость к практической реализации всех проектов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес. Думаю, что это позволит придать новый импульс развитию военно-технического сотрудничества между нашими странами», — передает его слова РИА «Новости».

Также он рассказал, что Россия получила ряд обращений от иностранных заказчиков на приобретение танков Т-90МС. Эксперт уверен, что эта машина обладает значительным экспортным потенциалом.

«Высокие боевые свойства танка Т-90МС обеспечены мощным вооружением, современной автоматизированной системой управления огнем, последними достижениями в области защиты бронеобъектов и надежными двигателем и трансмиссией», — заключил он.

В ноябре в США танки Т-90 назвали «экспортным хитом» среди российского оружия.
В апреле в российскую армию поступила первая партия новейших танков Т-90М.
Ранее в Ираке оценили главное преимущество Т-90С перед танками Abrams. Кроме того, в октябре 2019 года стало известно, что Египет предпочел российские танки Т-90МС, которые отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке, американским Abrams для замены советских Т-55 и Т-62.
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Армия , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , РИА Новости , Иран
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