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Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки «Сотник» 

ТАСС 40 минут назад
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки «Сотник»
Фото: Калашников
Новый российский 5,45-мм ручной пулемет РПЛ-20 разработки группы компаний "Калашников" (ГК "Ростех") частично войдет в состав перспективной экипировки "Сотник". Об этом ТАСС на международной выставке вооружений IDEX — 2021 сообщил генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов.

"Предполагается, частично", — сказал Тарасов. По его словам, первый образец пулемета РПЛ-20 находится в высокой степени готовности. "По документальным процедурам мы в начале пути — это еще минимум несколько лет", — сообщил Тарасов.

Он отметил, что в перспективе может быть создана модификация РПЛ-20 под патрон 5,56 мм стандарта НАТО.
РПЛ-20 под патрон 5,45х39 мм был впервые представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".
Подмосковный Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения приступит к работе над экипировкой "Сотник" в 2021 году. В экипировку войдут новые боеприпасы и стрелковое оружие, а также микробеспилотники, которые будут связаны с автоматизированной системой управления тактического звена. Изображение с их камер будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. Благодаря применению инновационных материалов и технологий вес комплекта будет снижен на 20% и составит около 20 кг. Комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" в 2025 году.
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Комментарии
Армия , Дмитрий Тарасов , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ , НАТО , ИТАР-ТАСС , Абу-Даби , ОАЭ
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