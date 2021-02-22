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Москва

Россия проиграет новую гонку вооружений с НАТО 

News.ru 25 минут назад
России предрекли проигрыш в гонке вооружений
Фото: NATO / facebook
Если НАТО втянет Россию в новую гонку вооружений, она проиграет её, потому что не вкладывается в развитие высокотехнологичных вооружений.
Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин в беседе с URA.RU.

Россия не выстоит в этой гонке вооружений, потому что перспективное оружие будет основано на новых технологиях, которые не развиваются в России, — рассказал Жилин.

При этом он предупредил, что НАТО, конечно, рано или поздно начнёт навязывать России эту гонку. Альянс потратит все силы на разработку новых танков и ракет. Также Жилин считает, что инновационное оружие НАТО может быть создано на базе космических технологий: если американские спутники нейтрализуют аналогичные аппараты РФ, то она не сможет контролировать полёты ядерных ракет.
С его мнением согласился экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он заявил, что из-за ослабления российской экономики у страны будут проблемы с вступлением в новую гонку вооружений.

Россия не способна на гонку вооружений. Страна ослаблена, — сказал Стрелков.

Он назвал единственный способ конкурировать с западным альянсом — вступить в союз с Китаем.
Североатлантический альянс был создан для противостояния Варшавскому договору, которого уже не существует. Сохраняя НАТО, Европа держится за геополитическую логику, которая продолжает усиливать раскол союза и общества в целом. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он раскритиковал военный формат Альянса, отметив, что НАТО как организация больше не актуальна, писал NEWS.ru.
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Армия , Александр Жилин , Игорь Стрелков , Эммануэль Макрон , НАТО , РИА Ura.ru
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