России предрекли проигрыш в гонке вооружений

Если НАТО втянет Россию в новую гонку вооружений, она проиграет её, потому что не вкладывается в развитие высокотехнологичных вооружений.

Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин в беседе с URA.RU.

Россия не выстоит в этой гонке вооружений, потому что перспективное оружие будет основано на новых технологиях, которые не развиваются в России, — рассказал Жилин.

При этом он предупредил, что НАТО, конечно, рано или поздно начнёт навязывать России эту гонку. Альянс потратит все силы на разработку новых танков и ракет. Также Жилин считает, что инновационное оружие НАТО может быть создано на базе космических технологий: если американские спутники нейтрализуют аналогичные аппараты РФ, то она не сможет контролировать полёты ядерных ракет.

С его мнением согласился экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков . Он заявил, что из-за ослабления российской экономики у страны будут проблемы с вступлением в новую гонку вооружений.

Россия не способна на гонку вооружений. Страна ослаблена, — сказал Стрелков.

Он назвал единственный способ конкурировать с западным альянсом — вступить в союз с Китаем.