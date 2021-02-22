Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

США захотели разместить военных на десятках объектов в Греции 

Деловая газета «Взгляд» 10 минут назад
США захотели разместить военных на десятках объектов в Греции
Фото: Reuters
В обновленном соглашении США и Греции о взаимном оборонном сотрудничестве предлагается разместить американских военных на десятках объектов, пишут СМИ.
Это будет второе обновленное соглашение за три года, прежде оно подписывалось в 2019 году. Соглашение предусматривает расширение американской базы Суда, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис. Кроме того, американцам по согласованию с Грецией разрешат использовать любой военный объект в стране. Прежде у США была только база на Крите, передает РИА «Новости».
Как пишет «То Вима», Вашингтон «требует», во-первых, «временного продления соглашения, на период времени, например, пять лет», чтобы «оно не обновлялось ежегодно». Во-вторых, США хотят «добавления новых мест размещения». По информации издания, Вашингтон «представил документ с более чем 20 новыми местоположениями».
«Создание новой постоянной базы», подобной той, что есть на Крите, «не обсуждается». В районах, где американцы предлагают разместить своих солдат, «греческие и американские войска уже проходят совместную подготовку» или уже находится «инфраструктура НАТО». При этом выполнение соглашения не составит труда, сообщает газета.
Напомним, США вызывающе ведут себя на Балканах. В Греции их деятельность начала усиливаться с момента приезда в страну посла Джеффри Пайетта, который до этого (с 2013 года по 2016 год) работал послом США на Украине и был одним из инициаторов евромайдана.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Росэлектроника анонсировала показ за рубежом системы автоматизации управления боем для ПВО Росэлектроника анонсировала показ за рубежом системы автоматизации управления боем для ПВО МВД и Росгвардия начали испытывать новый автомат АК-12 МВД и Росгвардия начали испытывать новый автомат АК-12 Москва предупредила Израиль о последствиях ударов по Сирии Москва предупредила Израиль о последствиях ударов по Сирии
Комментарии
Армия , Войска , НАТО , РИА Новости , Александруполис , Греция , Крит , Лариса , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение