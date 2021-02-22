Украина создаст оружие по стандарту НАТО

Минобороны Украины поручило украинской военной госкомпании «Артём» разработать снаряды калибра 155 мм, который является основным стандартным калибром артиллерии НАТО

Президент дочки «Укроборонпрома» Владимир Зимин рассказал в передаче Security Talks одного из местных телеканалов, что корпорация в данный момент выполняет исследовательско-конструкторскую работу и уже в первом полугодии-2021 планирует провести испытание первых опытных образцов.

В нашей версии снаряд будет состоять из двух частей, то есть будет иметь донную и верхнюю части. На данный момент у нас изготовлена вся необходимая оснастка, — сообщил Владимир Зимин.

Он рассказал, что предприятие уже отштамповало донную часть, а в течение недели начнётся работа над верхней частью боеприпаса. Испытания он надеется начать в июне.

Также Минобороны готово заказать первую партию крупнокалиберных боеприпасов типа ОФ-29, которые используют на 152-миллиметровых пушках типа 2А36 «Гиацинт-Б», пишет издание «Военное обозрение».