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Украина разработала оружие по стандарту НАТО 

News.ru 34 минуты назад
Украина создаст оружие по стандарту НАТО
Фото: globallookpress.com
Минобороны Украины поручило украинской военной госкомпании «Артём» разработать снаряды калибра 155 мм, который является основным стандартным калибром артиллерии НАТО.
Президент дочки «Укроборонпрома» Владимир Зимин рассказал в передаче Security Talks одного из местных телеканалов, что корпорация в данный момент выполняет исследовательско-конструкторскую работу и уже в первом полугодии-2021 планирует провести испытание первых опытных образцов.

В нашей версии снаряд будет состоять из двух частей, то есть будет иметь донную и верхнюю части. На данный момент у нас изготовлена вся необходимая оснастка, — сообщил Владимир Зимин.

Он рассказал, что предприятие уже отштамповало донную часть, а в течение недели начнётся работа над верхней частью боеприпаса. Испытания он надеется начать в июне.
Также Минобороны готово заказать первую партию крупнокалиберных боеприпасов типа ОФ-29, которые используют на 152-миллиметровых пушках типа 2А36 «Гиацинт-Б», пишет издание «Военное обозрение».
Североатлантический альянс был создан для противостояния Варшавскому договору, которого уже не существует. Сохраняя НАТО, Европа держится за геополитическую логику, которая продолжает усиливать раскол союза и общества в целом. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он раскритиковал военный формат Альянса, отметив, что НАТО как организация больше не актуальна, писал NEWS.ru.
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Армия , Оружие , Эммануэль Макрон , Укроборонпром , Министерство обороны , НАТО
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