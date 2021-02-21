Американский журналист рассказал об уязвимости НАТО перед Россией

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Колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо опубликовал статью, в которой говорится, что ждет НАТО в случае войны с Россией в Европе.

В материале он вспомнил об учениях "Зима-20", прошедшие в Польше , в ходе которых возможный противник с востока разгромил армию страны в течение пяти дней. Учения проходили с учетом вооружения в виде самолетов пятого поколения F-35, систем ПРО Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, которые пока не были получены армией.

"Учения показали, что восточный фланг Североатлантического альянса уязвим для "российского вторжения", — написал Россомандо.

Кроме того, он напомнил о модернизации российских войск Западного военного округа, где "сосредоточены самые компетентные военные подразделения".

Журналист добавил, что если США не усилит свое присутствие в Польше и Прибалтике, Россия, в случае конфликта, нанесет разгром этим соединениям НАТО.

В статье указано, что Россия и Белоруссия смогут "разорвать силы альянса пополам", захватив территорию НАТО вдоль границ, и разъединят соединяющие Польшу и Литву логистические узлы. Ранее издание рассказало об "ахиллесовой пяте" американских истребителей.