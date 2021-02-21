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Россия планирует начать разработку сверхзвукового самолета 

Вечерняя Москва 1 час назад
Россия начнет разработку сверхзвукового самолета
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Сверхзвуковой пассажирский самолет планируется производить в России, а Объединенные Арабские Эмираты могут выступать инвесторами. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

— Пока, может быть, производство будет полностью у нас. Может быть, они будут участвовать как финансовые инвесторы. Но все пока что на начальном этапе, — приводит РИА Новости слова Чемезова.

Ранее сообщалось о совместных планах России и ОАЭ начать разработку сверхзвукового пассажирского самолета. Внешний вид самолета смогут определить только к концу 2021 года. Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что на данный момент основные параметры воздушного судна уже сверстаны на 80 процентов.
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Армия , Сергей Чемезов , Денис Мантуров , Минпромторг , Ростех , РИА Новости
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