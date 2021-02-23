Украина проведет военные учения на границе с Крымом 

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Командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев рассказал о запланированных военных учениях с участием украинских десантников, которые пройдут возле границы с Крымом . Об этом сообщает агентство "Укринформ".

По его словам, комплекс мероприятий по боевой подготовке запланирован на март.

Он уточнил, что целью учений является совершенствование навыков быстрого реагирования на опасность с воздуха и с моря. Наев добавил, что в рамках учений военным предстоит выявить и уничтожить предполагаемого противника.

Командующий Объединенных сил ВС Украины подчеркнул, что также военные улучшили системы видеонаблюдения за территорией полуострова Крым.