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Украина проведет военные учения на границе с Крымом 

Газета.Ru и ещё 10 10 минут назад
Украина проведет военные учения на границе с Крымом
Фото: РИА Новости
Командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев рассказал о запланированных военных учениях с участием украинских десантников, которые пройдут возле границы с Крымом. Об этом сообщает агентство "Укринформ".
По его словам, комплекс мероприятий по боевой подготовке запланирован на март.
Он уточнил, что целью учений является совершенствование навыков быстрого реагирования на опасность с воздуха и с моря. Наев добавил, что в рамках учений военным предстоит выявить и уничтожить предполагаемого противника.
Командующий Объединенных сил ВС Украины подчеркнул, что также военные улучшили системы видеонаблюдения за территорией полуострова Крым.
Ранее стало известно, что Украина планирует провести совместные с НАТО военные учения в Одессе.
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