Серийные поставки «Арматы» начнутся в 2022 году 

"С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин", — проинформировал Терликов.

По его словам, УВЗ уже заключил серийные контракты на поставку с Минобороны РФ.

"Государственные испытания "Арматы" идут, ожидаем их окончания в течение ближайшего года-двух. До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин", — сообщил Терликов.

Установочная партия основных боевых танков Т-14 "Армата" будет оснащена новейшими боеприпасами. "Разработкой нового боеприпаса для "Арматы" занимаются предприятия Росатома — научная элита, привлечен серьезный ресурс. Она синхронизирована с разработкой танка, в ходе государственных испытаний мы это состыковали и скоординировали. Установочная партия "Арматы" пойдет с этим боеприпасом", — сообщил Терликов.

"Армата создавалась для того, чтобы обеспечить превосходство над лучшими аналогами. Планку мы держим на нужной высоте. Позиций сдавать не собираемся", — добавил он.

Стоимость танка

Терликов сообщил, что УВЗ намерен снизить "Арматы" в ходе его серийного производства.

"Даже сегодня по контрактам между УВЗ и Министерством обороны РФ цифры адекватные. Здесь будет встречное движение: мы отработаем технологию, снизим трудоемкость, повысим технологичность и, учитывая дефлятор под новые контракты, согласуем цену, которая устроит обе стороны", — проинформировал Терликов.

По его словам, "говорить однозначно, что это массовая машина, пока рано".

Гендиректор добавил, что реальная стоимость танка будет определена на третий год серийного производства. "Тогда будет закончена отработка технологий по изготовлению финального образца, изготовлению составных частей", — пояснил Терликов.

Пушка "Арматы"

Терликов рассказал, что пушка "Арматы" обладает существенным превосходством над вооружением танков других стран.

"Пушка на Армате новая, это ее основная отличительная особенность. Вся машина построена вокруг системы "пушка-снаряд". Танк обладает превосходством по могуществу вооружения. Дульная энергия пушки выше, чем у наших [зарубежных] коллег", — проинформировал Терликов.

По его словам, для пушки "Арматы" разработан большой спектр боеприпасов. "Это новый боекомплект, включая гамму боеприпасов — бронебойно-подкалиберные, калиберные, осколочно-фугасные с дистанционным подрывом. За счет вооружения мы рассчитываем на существенное преимущество", — добавил Терликов.

На международной выставке вооружений IDEX 2021 проходит первая зарубежная демонстрация танка Т-14 "Армата".

Танк Т-14 на платформе "Армата", разработанный УВЗ, был впервые продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года. В 2019 году он прошел предварительные испытания.

Новый танк принципиально отличается от аналогов. Главное его новшество — необитаемая башня. Экипаж "Арматы" расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением. Это значительно снижает вероятность гибели экипажа в бою.

Беспилотная бронетехника

Терликов сообщил ТАСС, что УВЗ ведет работы по созданию беспилотной бронетехники.

"Мы работаем над тематикой беспилотных машин, в первую очередь это касается танков. Основная задача роботизации — сохранение жизней личного состава на переднем краю", — проинформировал он.

По словам Терликова, УВЗ также рассматривает вопрос роботизации инженерной техники.

Инженерная машина УБИМ

УВЗ готовит контракт с Минобороны РФ о поставке новейшей инженерной машины УБИМ, сообщил ТАСС Терликов.

"Испытания УБИМ закончились, готовится контракт. Это очень приметная, многофункциональная машина, созданная на платформе Т-90М", — проинформировал он.

По словам Терликова, она может выполнять функции целого ряда машин, в том числе инженерной машины разминирования и бронированной ремонтно-эвакуационной машины. "УБИМ оснащена широкой гаммой инженерного оборудования и может применяться в условиях техногенных катастроф и для разграждения проходов", — добавил он.

Терликов отметил, что УБИМ является уникальным образцом инженерной техники. "Нам удалось оптимально реализовать вот этот функционал в машине небольших габаритов. Рассчитываем, что к ней будет интерес", — сообщил он.

В новость внесена правка (12:52 мск) — уточненяется должность спикера, правильно — генеральный директор — главный конструктор.