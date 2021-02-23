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В ДНР потребовали от ВСУ остановить «огневые провокации» 

Газета.Ru и ещё 1 26 минут назад
ДНР потребовала от ВСУ остановить «огневые провокации»
Фото: ТАСС
В управлении народной милиции самопровозглашенной ДНР обратились к украинским военным с требованием о немедленном прекращении "проведения огневых провокаций" в отношении Республики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Там отметили, что обстрелы со стороны ВСУ провоцируют нарушение установленного перемирия. Кроме того, в ведомстве призвали силовиков перестать выполнять "преступные приказы командования".
При этом представитель ведомства добавил, что в ДНР оставляют за собой право адекватного ответа, если эскалация насилия со стороны украинских военных не будет остановлена.
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Армия , Войска , Киев , Славянск
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