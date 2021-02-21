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Москва

Украинские военные обстреляли два поселка в Донбассе 

Lenta.ru 26 минут назад
Украинские военные обстреляли два поселка в Донбассе
Фото: globallookpress.com
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки пять раз нарушили режим перемирия в Донбассе, обстреляв поселки Лозовое и Молодежное на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает представительство Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.
Отмечается, что военные вели огонь из 82-миллиметрового миномета, станковых гранатометов, а также крупнокалиберного стрелкового оружия. Информация о раненых и погибших уточняется. Об ответных обстрелах со стороны ЛНР пока также не сообщается.
Кравчук считает, что Россия хочет забрать Донбасс
Накануне, 20 февраля, украинские силовики обстреляли город Горловка на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) из крупнокалиберных минометов. Утверждалось, что военнослужащие ДНР нанесли ответный удар по позициям ВСУ и подавили огневые точки противника.
В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.
7 февраля первый президент Украины и глава делегации Киева в ТКГ по урегулированию конфликта Леонид Кравчук призвал ВСУ «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». Дипломат предупредил, что в противном случае уступки Киева в Донбассе будут восприниматься как признак слабости.
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Армия , Леонид Кравчук , ОБСЕ
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