Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Рогозин рассказал о способности российских ракет дать ответ любому агрессору 

Lenta.ru и ещё 1 41 минуту назад
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о способности российских ракетных вооружений дать ответ любому агрессору. Об этом он заявил в поздравлении с Днем защитника Отечества, опубликованном на сайте госкорпорации.
Рогозин, записавший видеообращение с космодрома Восточный, отметил, что работники, которые обеспечивают пуски ракет космического назначения, сегодня тоже являются защитниками отечества. Он подчеркнул, что в современном мире «защита отечества — это вопрос в том числе и наших ракетных вооружений, которые способны доставить ответ любому агрессору или группе агрессоров».
Глава компании добавил, что ракеты космического назначения выводят на орбиту военные спутники и аппараты двойного назначения. Рогозин поблагодарил гражданских специалистов за то, что они берегут мирное небо и космос России, и завил, что они также являются защитниками отечества.
Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о планах госкорпорации исследовать Луну и дальний космос в 2021 году. По словам Рогозина, корпорация приступает к реализации программы этих исследований, а также продолжит подготовку к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику.
Последние новости
США внесли связанное с «Северным потоком-2» судно «Фортуна» в список санкций США внесли связанное с «Северным потоком-2» судно «Фортуна» в список санкций Раскрыты обстоятельства смерти Екатерины Градовой Раскрыты обстоятельства смерти Екатерины Градовой Панарин покинул расположение клуба после обвинений в избиении девушки Панарин покинул расположение клуба после обвинений в избиении девушки
Комментарии 14
Армия , Видео , Оружие , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Архангельская Область , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
00:22
Балерина Мариинского театра станцевала на льду Финского залива и попала на видео
Общество
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
08:01
Сотни дронов показали в небе картины Ван Гога и попали на видео
В мире
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Переговоры Путина и Лукашенко сняли на видео
Политика
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Спасшую собаку девушку сняли на видео
01:02
Спасшую собаку девушку сняли на видео
Общество
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
00:18
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
В мире Происшествия
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
01:01
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
Другое
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
00:30
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
Происшествия
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
00:31
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение