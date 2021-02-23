Рогозин, записавший видеообращение с космодрома Восточный, отметил, что работники, которые обеспечивают пуски ракет космического назначения, сегодня тоже являются защитниками отечества. Он подчеркнул, что в современном мире «защита отечества — это вопрос в том числе и наших ракетных вооружений, которые способны доставить ответ любому агрессору или группе агрессоров».

Глава компании добавил, что ракеты космического назначения выводят на орбиту военные спутники и аппараты двойного назначения. Рогозин поблагодарил гражданских специалистов за то, что они берегут мирное небо и космос России, и завил, что они также являются защитниками отечества.