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Москва

Турчинов пожаловался на ослабление украинской армии 

Украина.ру 2 часа назад
Турчинов пожаловался на ослабление украинской армии
Фото: ТАСС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ослабли по сравнению с периодом президентства Петра Порошенко. Об этом на днях заявил бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов в эфире телеканала «Прямой».

«Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооруженных сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет», — пожаловался он.

По словам Турчинова, команда Порошенко передала преемникам «сильную армию», о которой они не заботятся. Он добавил, что впервые за семь лет финансирование ВСУ осталось на прошлогоднем уровне.
На днях президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству нарастить объемы военного производства и обеспечить армию новым вооружением. По словам украинского лидера, повышение доли оборонного заказа необходимо для укрепления вооруженных сил, которые в скором времени начнут функционировать в соответствии со стандартами НАТО. Он также потребовал от кабмина разработать планы по развитию космической отрасли и перевооружению войск.
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Комментарии
Армия , Александр Турчинов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , НАТО
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