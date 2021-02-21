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Москва

Главком армии Украины рассказал о подготовке военных к штурму городов 

Lenta.ru и ещё 5 21 февраля 2021
Главком ВСУ рассказал о подготовке военных к штурму городов
Фото: РИА Новости
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак рассказал о подготовке армии страны к штурму городов. Об этом сообщает РИА Новости.
Хомчак заявил, что еще в прошлом году украинские военные начали подготовку своих боевых частей к наступательным операциям в городских условиях. Генерал пояснил, что данные действия необходимы, чтобы армия страны была готова «ко всем вариантам развития ситуации». Отмечается, что генерал не уточнил, какие именно населенные пункты собираются штурмовать украинские военные.
Ранее на Украине пожаловались на ослабление армии страны. Бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что украинская армия ослабла по сравнению с периодом президентства Петра Порошенко. Он добавил, что впервые за семь лет финансирование ВСУ осталось на прошлогоднем уровне.
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Армия , Планы НАТО , Александр Турчинов , Петр Порошенко , Руслан Хомчак
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