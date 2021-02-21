Главком ВСУ рассказал о подготовке военных к штурму городов

Хомчак заявил, что еще в прошлом году украинские военные начали подготовку своих боевых частей к наступательным операциям в городских условиях. Генерал пояснил, что данные действия необходимы, чтобы армия страны была готова «ко всем вариантам развития ситуации». Отмечается, что генерал не уточнил, какие именно населенные пункты собираются штурмовать украинские военные.

Ранее на Украине пожаловались на ослабление армии страны. Бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что украинская армия ослабла по сравнению с периодом президентства Петра Порошенко . Он добавил, что впервые за семь лет финансирование ВСУ осталось на прошлогоднем уровне.