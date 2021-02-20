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Хорватия планирует приобрести американские истребители F-35 

ИА Regnum 1 час назад
Хорватия захотела приобрести американские истребители F-35
Фото: flickr.com
Представитель Lockheed Martin, крупнейший американский производитель оружия, на пресс-конференции 20 февраля заявил, что Хорватия проявила интерес к покупке многоцелевых истребителей F-35. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Правительство Хорватии рассматривает предложение из США, Франции и Швеции в рамках плана модернизации ВВС и замены истребителей МиГ-21.
Хорватия готова была приобрести 12 подержанных израильских истребителей F-16 два года назад, но сделка провалилась, потому что Соединенные Штаты не дали разрешения.
Lockheed Martin рассчитывает обойти конкурентов в серии открытых закупок истребителей в Канаде, Финляндии, Швейцарии, Греции и Испании.
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Армия , Греция , Испания , Канада , США , Финляндия , Франция , Хорватия , Швейцария , Швеция
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