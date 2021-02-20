10 фактов про День защитника Отечества 

Дню защитника Отечества в России исполняется 102 года — впервые этот праздник Россия отметила в 1919 году. Однако история этого праздника крайне необычны. За век существования он успел сменить несколько названий и даже поводов, к которым привязан день 23 февраля. Знаете ли вы, что этот день отмечали даже в Великобритании ? Догадываетесь, сколько женщин служит в армии? Верите ли, что всё меньше россиян ждут поздравлений с этим праздником? Рамблер рассказывает самые интересные факты об истории Дня защитника Отечества.

1. Идея праздника появилась 10 января 1919 года благодаря Председателю Высшей военной инспекции РККА Николаю Подвойскому. Он направил свое предложение торжественно отметить первую годовщину со дня создания Рабоче-крестьянской Красной армии. Вот только праздник должен был прийтись на 28 января. Однако из-за проволочек и желания отмечать знаменательное событие в выходной день, празднование назначили на 23 февраля.

2. В 1920-е годы власти пытались обосновать дату праздника, так как к созданию Красной армии 28 января его уже нельзя было привязать. В журнале «Военный вестник» даже опубликовали декрет Ленина об организации Красной армии, умышленно подделав дату его провозглашения с 28 января на 23 февраля. Впрочем, в 1933 году будущий маршал В 1920-е годы власти пытались обосновать дату праздника, так как к созданию Красной армии 28 января его уже нельзя было привязать. В журнале «Военный вестник» даже опубликовали декрет Ленина об организации Красной армии, умышленно подделав дату его провозглашения с 28 января на 23 февраля. Впрочем, в 1933 году будущий маршал Климент Ворошилов на торжественном заседании честно признал: «Приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами.»

3. Долгое время по официальной версии 23 февраля считался днем, когда в 1918 году в ходе Первой мировой войны молодые отряды Красной армии разбили немцев под Псковом и Нарвой. Однако архивные источники и историки утверждают, что в этот день описанных боестолкновений не было. Более того, Псков и Нарва были сданы немцам уже 25 февраля. После известия о падении обоих городов, из Петрограда на помощь были высланы скромные, наспех сформированные отряды, которые не смогли бы отбить Псков, но всё же разгромили отряд из 150 немецких велосипедистов. Несколько дней спустя, 3 марта, Советская Россия заключила с Германией сепаратный мир в рамках Брестского мирного договора.

4. В начале своего существования этот праздник назывался Днем Красной армии в честь существовавшей тогда Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). Однако в 1935 году стартовала планомерная военная реформа, венцом которой стало переименование в 1946 году Красной в Советскую армию. Вслед за этим праздник тоже получил новое имя: День Советской армии. В 1949 году к названию прибавили упоминание военно-морских сил, и 23 февраля стало Днем Советской армии и Военно-морского флота.

5. В 2006 году В 2006 году Госдума постановила исключить из официального описания праздника в законе слова «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)». Может быть, это был дружественный акт по отношению к Европе, а может, желание избавиться от заведомо неверной советской трактовки. Так или иначе, историческая справедливость была восстановлена.

6. Долгое время этот день был выходным только для военных. Для всех остальных граждан СССР и Российской Федерации 23 февраля оставался обычным рабочим днем вплоть до 2002 года.

7. В Крыму в этот день отмечают не только День защитники Отечества, но и День народной воли. Именно 23 февраля 2014 года в Севастополе прошел многотысячный митинг, на котором народ выбрал новым мэром города В Крыму в этот день отмечают не только День защитники Отечества, но и День народной воли. Именно 23 февраля 2014 года в Севастополе прошел многотысячный митинг, на котором народ выбрал новым мэром города Алексея Чалого и открыто заявил о желании примкнуть к России. Теперь этот день стал в Крыму еще одним официальным праздником.

8. В 1943 году День Красной армии отмечала и Великобритания. Это был жест признания заслуг СССР в борьбе против фашизма — за три недели до этого Красная армия одержала победу в Сталинградской битве. В ряде городов Англии были даны праздничные концерты, а в залах развевался советский флаг. Президент Совета по торговле мистер Хью Дальтон произнес речь: «Выдающиеся мужество и стойкость наших русских союзников стали бессмертной главой в истории человечества. Мы должны были давно создать англо-советский союз против немецкой агрессии. Гитлер связал нас вместе. Мы больше не разделимся. Дружба британцев, русских и американцев станет основой для послевоенного мира».

9. Примечательно, что в последние годы День защитника Отечества всё меньше воспринимается как праздник всех мужчин и всё более считается в обществе исключительно армейским праздником. Если в 2005 году около 47% россиян считали, что на 23 февраля поздравления достойны все без исключения мужчины, то в 2020 году их число уменьшилось до 27%.

10. Быть поздравленными с Днем защитника Отечества достойны не только мужчины, но и женщины — прямо сейчас в рядах Российской Армии служат более 40 тысяч женщин. Для них доступно около 150 специальностей, не связанных напрямую с ведением боевых действий: например, медсестра, связист, механик, специалист тыловых служб.