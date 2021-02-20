Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Россия купит тяжелые «Альтиусы» 

Lenta.ru 39 минут назад
Россия купит тяжелые «Альтиусы»
Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны России заключило контракт на покупку первой партии тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Альтиус», сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы к докладу министра промышленности Татарстана Альберта Каримова.

«Подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БЛА», — говорится в документе.

Производство соответствующей партии запланировано на 2021 год.
В августе 2019 года военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что «Альтиусы» станут российским ответом на американские стратегические разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk, совершающие регулярные полеты возле Крыма.
Тогда же Минобороны России представило видео первого полета беспилотника «Альтиус-У».
Согласно открытым данным, масса «Альтиуса» оценивается в шесть тонн, еще две тонны может занять ракетно-бомбовое вооружение.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Последние новости
В России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8 В России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8 Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный Навальному Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный Навальному Ветеран войны в Афганистане описал бой 9-й роты Ветеран войны в Афганистане описал бой 9-й роты
Армия , Альберт Каримов , Министерство обороны , Интерфакс , Республика Крым , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение