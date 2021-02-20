Россия купит тяжелые «Альтиусы» 

Все новости на карте

«Подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БЛА», — говорится в документе.

Производство соответствующей партии запланировано на 2021 год.

В августе 2019 года военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил , что «Альтиусы» станут российским ответом на американские стратегические разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk, совершающие регулярные полеты возле Крыма.

Тогда же Минобороны России представило видео первого полета беспилотника «Альтиус-У».

Согласно открытым данным, масса «Альтиуса» оценивается в шесть тонн, еще две тонны может занять ракетно-бомбовое вооружение.