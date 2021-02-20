Украинские военные обстреляли Горловку 

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Украинские военные четыре раза нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) около 20 мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецка в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Наблюдатели отметили, что помимо минометных обстрелов Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили гранатометы и стрелковое оружие. Сведений о раненых и погибших среди ополчения или мирных жителей не поступало.

По данным Telegram -канала WarGonzo, который принадлежит российскому военному корреспонденту Семену Пегову , огонь силовиков пришелся по городу Горловка. Утверждается, что военнослужащие ДНР нанесли ответный удар по позициям ВСУ и подавили огневые точки противника.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ . Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.