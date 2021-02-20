Основателя американской ЧВК уличили в помощи Хафтару 

Основателя американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater уличили в оказании помощи командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифе Хафтару. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неопубликованный доклад экспертов ООН.

Согласно документу, попавшему в распоряжение журналистов, в 2019 году Эрик Принс поставлял ливийскому командиру оружие, тем самым нарушив эмбарго ООН

В частности, основатель Blackwater направил в Ливию группу наемников, вооруженных штурмовой авиацией и военными катерами. По плану наемники должны были сформировать боевой отряд для выслеживания и ликвидации отдельных ливийских командиров. Вся операция обошлась в 80 миллионов долларов.

В начале февраля стороны конфликта в Ливии договорились о создании временного правительства в ходе встречи, прошедшей в Женеве под эгидой ООН. По результатам голосования временным премьер-министром Ливии был избран Абдель Хамид ад-Дбейба, а президентский совет возглавил Мухаммед аль-Манафи.