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Основателя американской ЧВК уличили в помощи Хафтару 

Lenta.ru 1 час назад
Основателя американской ЧВК уличили в помощи Хафтару
Фото: Reuters
Основателя американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater уличили в оказании помощи командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифе Хафтару. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неопубликованный доклад экспертов ООН.
Согласно документу, попавшему в распоряжение журналистов, в 2019 году Эрик Принс поставлял ливийскому командиру оружие, тем самым нарушив эмбарго ООН.
В частности, основатель Blackwater направил в Ливию группу наемников, вооруженных штурмовой авиацией и военными катерами. По плану наемники должны были сформировать боевой отряд для выслеживания и ликвидации отдельных ливийских командиров. Вся операция обошлась в 80 миллионов долларов.
В начале февраля стороны конфликта в Ливии договорились о создании временного правительства в ходе встречи, прошедшей в Женеве под эгидой ООН. По результатам голосования временным премьер-министром Ливии был избран Абдель Хамид ад-Дбейба, а президентский совет возглавил Мухаммед аль-Манафи.
После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке, в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия.
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Армия , Абдель Хамид , Эрик Принс , Муаммар Каддафи , ООН , Ливия , Тобрук
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