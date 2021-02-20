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Японский пилот погиб на учениях в США 

Российская Газета 33 минуты назад
Японский пилот погиб на учениях в США
Фото: Wikipedia
Летчик воздушных сил самообороны Японии погиб во время тренировочного полета на территории американского штата Алабама, передает телерадиокомпания NHK.
Реактивный самолет ВВС США модификации T-38 потерпел крушение в лесистой местности на расстоянии около 3 километров от аэропорта Монтгомери.
В результате аварии погибли два человека: американский инструктор и японский летчик в звании старшего лейтенанта. Последний был командирован в Соединенные Штаты для совершенствования навыков пилотирования.
В настоящее время в японском министерстве обороны выясняют детали произошедшего. Причины случившегося пока остаются неизвестными.
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Армия , Министерство обороны , США , Япония
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