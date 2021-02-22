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Артиллерия РФ получит системы с элементами искусственного интеллекта 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Артиллерия получит системы с элементами искусственного интеллекта
Фото: deletant.livejournal.com
В России разрабатывается автоматизированная система управления наведением и огнём (АСУНО) для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в госкорпорацию «Ростех».
По имеющимся данным, АСУНО получит новые принципы управления, которые будут включать в себя элементы искусственного интеллекта. Также предполагается внедрить интуитивно понятный интерфейс и систему поддержки принятия решений.
Это позволит сократить время управления огневыми средствами и исключит ошибки операторов, — приводит информацию пресс-службы корпорации РИА Новости.
Также в холдинге отметили, что в настоящее время реализуется система, которая в дальнейшем позволит гибко наращивать и реконструировать создаваемые АСУНО для других систем.
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Комментарии
Армия , Оружие , Абу-Даби , ОАЭ
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