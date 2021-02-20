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Швеция предложила Финляндии отступить в «войне» с Россией 

РИА Новости 52 минуты назад
Швеция предложила Финляндии отступить в «войне» с Россией
Фото: Facebook © Maavoimat - Armén - The Finnish Army
Финляндия выступает потенциальной точкой для вторжения российских войск, заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон.
В связи с этим Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab, поскольку в случае войны с Москвой "более уязвимые финские ВВС" могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, считает Перссон.

"Мы будем как одна авиация с двумя командирами", — цитирует военного Defense News.

Издание напомнило, что Финляндия планирует приобрести истребители на сумму 12 миллиардов долларов. Среди потенциальных партнеров — американские и европейские компании: Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab.
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Армия , Boeing
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