Швеция предложила Финляндии отступить в «войне» с Россией 

Финляндия выступает потенциальной точкой для вторжения российских войск, заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон.
В связи с этим Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab, поскольку в случае войны с Москвой "более уязвимые финские ВВС" могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, считает Перссон.
"Мы будем как одна авиация с двумя командирами", — цитирует военного Defense News.
Издание напомнило, что Финляндия планирует приобрести истребители на сумму 12 миллиардов долларов. Среди потенциальных партнеров — американские и европейские компании: Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab.