Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Смоленской области прошли учения пилотов Ми-24 

RT на русском и ещё 1 13 часов назад
В Смоленской области прошли учения пилотов Ми-24
Фото: РИА Новости
В ходе учений экипажи ударных «Крокодилов» — вертолётов Ми-24 — разгромили позиции условного противника, взяв за пример сирийскую тактику. Учения прошли в небе над Смоленском.
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В учениях было задействовано 15 боевых машин.
Согласно замыслу, в этом районе обнаружена крупная группа боевиков. В небе эскадрилья разделилась на пары — основной боевой порядок для вертолётов.
Вертолёты Ми-24 выполнили стрельбу по позициям условного противника с предельно малых высот — «стрельба с подскока». Такую тактику вертолётчики использовали в Сирии. Теперь это обязательная часть боевой подготовки.
Также экипажи отработали стрельбу с боевого разворота.
Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», корабли Черноморского флота провели учения с применением палубной артиллерии.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
RT на русском: последние новости
КНР назвала менталитетом холодной войны подход НАТО к новой стратегии КНР назвала менталитетом холодной войны подход НАТО к новой стратегии Генсек НАТО прокомментировал отношения с Россией Генсек НАТО прокомментировал отношения с Россией НАТО решило увеличить контингент в Ираке НАТО решило увеличить контингент в Ираке
Армия , Сирия , Смоленск , Смоленская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение